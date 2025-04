Zehn Personen, die als „Opa-Räuber“ bezeichnet werden, stehen im Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf den Reality-TV-Star Kim Kardashian 2016 in Paris vor Gericht. Den Angeklagten wird bewaffneter Raubüberfall, Entführung und kriminelle Verschwörung vorgeworfen, nachdem sie Schmuck im Wert von 10 Millionen Dollar von Kardashian gestohlen haben. Das Verfahren, das sich aufgrund anderer hochkarätiger Prozesse erheblich verzögert hat, wird voraussichtlich knapp einen Monat dauern. Kardashians Anwalt, Michael Rhodes, bestätigte gegenüber CNN, dass der Star voraussichtlich im Mai aussagen wird. „Frau Kardashian bewahrt ihre Aussage für das Gericht und die Geschworenen auf und möchte sich zu diesem Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern. Sie schätzt und bewundert das französische Justizsystem sehr und ist von den französischen Behörden mit großem Respekt behandelt worden“, sagte Rhodes gegenüber CNN. Kardashian war allein in ihrem Schlafzimmer, ohne Sicherheitsleute, als fünf Räuber, die sich als Polizeibeamte ausgaben, gewaltsam in die Wohnung eindrangen und sie im Badezimmer einsperrten. Die Räuber sollen Kardashian gefesselt und mit vorgehaltener Waffe in der Wohnung im Stadtzentrum als Geisel festgehalten haben, wodurch der Star traumatisiert wurde. Ursprünglich wurden 12 Personen in dem Fall angeklagt; einer von ihnen ist jedoch inzwischen verstorben, und ein weiterer, namens Pierre Bouianere, steht vor einem separaten Prozess, der voraussichtlich aus gesundheitlichen Gründen eingestellt wird. Nach dem Überfall erzählte Kardashian den Zuschauern ihrer Reality-TV-Show „Keeping up With The Kardashians“, dass sie davon ausging, von den Männern vergewaltigt und ermordet zu werden. Die Räuber wurden als „Opa-Räuber“ bezeichnet, da ihr Alter zwischen 35 und 78 Jahren liegt. Zwei der Räuber haben ihre Beteiligung an dem Raubüberfall zugegeben, die anderen Männer haben dies jedoch bestritten.