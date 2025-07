Rauch und Flammen auf Hotel in Stuttgart

In der Seidenstraße in Stuttgart hat es am Samstagabend gebrannt. Die schwarze Rauchwolke über dem Hoteldach war weithin sichtbar. Laut Einsatzkräften war das Feuer gegen 18.30 Uhr entdeckt worden. Eine Drohne mit Wärmebildkamera unterstützte die Einsatzkräfte.