Die Reggae-Ikone Max Romeo, bekannt für die Mischung aus rebellischen Hits und politisch aufgeladenem Roots-Reggae, ist im Alter von 80 Jahren in Saint Andrew Parish, Jamaika, an Herzkomplikationen gestorben. Sein Anwalt bestätigte seinen Tod und nannte ihn eine „sanfte Seele“ und „eine Legende auf seine Art“. Romeo wurde 1968 mit dem umstrittenen Hit 'Wet Dream' berühmt, der das Genre des „rude reggae“ mitdefinierte und es in die britischen Top 10 schaffte, obwohl er von der BBC verboten wurde. In den 1970er Jahren, als Jamaika mit politischen Unruhen konfrontiert war, verlagerte sich seine Musik auf sozial bewusste Themen. Er wurde zu einem lautstarken Unterstützer der PNP und steuerte die Wahlkampfhymne 'Let the Power Fall on I' für Premierminister Michael Manley bei. Sein bekanntestes Werk, das 1976 erschienene und von Lee 'Scratch' Perry produzierte 'War Ina Babylon', enthielt Titel wie 'Chase the Devil', die später von Künstlern wie The Prodigy und Kanye West gesampelt wurden. Der als Maxwell Livingston Smith geborene Romeo begann bereits als Teenager aufzutreten und hatte mit der Gruppe 'Emotions' erste Erfolge. Sein Solo-Durchbruch kam fast zufällig, als er 'Wet Dream' aufnahm, nachdem andere Sänger aus der Session ausgestiegen waren. Später beschäftigte sich Romeo in 'Revelation Time' mit spirituellen Themen und nahm bis in seine späten Jahre hinein auf und ging auf Tournee. Er lebte auch kurzzeitig in New York, trat im Broadway-Musical 'Reggae' auf und arbeitete mit den Rolling Stones zusammen.