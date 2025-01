Sturm "Eowyn" hat in Irland für die stärksten Orkanböen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gesorgt. An der Westküste erreichte der Wind eine Geschwindigkeit von mehr als 180 Stundenkilometern. Auf der gesamten Insel waren hunderttausende Haushalte ohne Strom, Schulen blieben geschlossen, Züge und Flüge fielen aus. Der Katastrophenschutz rief die Menschen auf, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben.