Ein Richter hat vier Ansprüche in einer Zivilklage abgewiesen, die die ehemalige Assistentin Asta Jonasson gegen den Schauspieler Vin Diesel eingereicht hatte. Jonasson behauptete, Diesel habe sie 2010 während der Dreharbeiten zu „Fast Five“, kurz nachdem sie eingestellt worden war, in seinem Hotelzimmer sexuell belästigt. Sie behauptet, der angebliche Vorfall habe sich eine Woche nach ihrer Einstellung ereignet und sie sei am nächsten Tag gefeuert worden, nachdem sie sich Diesels Avancen widersetzt habe. Der Schauspieler hat nach Angaben seiner Anwälte „allgemein und ausdrücklich jede einzelne Anschuldigung“ von Jonasson bestritten. Jonasson reichte die Klage auf der Grundlage des kalifornischen Gesetzes AB 2777 ein, das es ermöglicht, trotz der üblichen Verjährungsfristen ältere Klagen wegen persönlichen Fehlverhaltens voranzutreiben. Außerdem erhob sie Ansprüche nach dem Fair Employment and Housing Act (FEHA), der vorschreibt, dass eine Beschwerde unverzüglich bei der kalifornischen Bürgerrechtsbehörde eingereicht werden muss. Diesels Anwälte argumentierten, dass ihre FEHA-Beschwerde zu spät, nämlich nach Ablauf der Jahresfrist, eingereicht wurde. Das Gericht stimmte dem zu und wies die vier FEHA-bezogenen Klagen als „verjährt“ ab. Diesel sieht sich jedoch weiterhin mit Klagen wegen sexueller Nötigung und unrechtmäßiger Kündigung in dem laufenden Verfahren konfrontiert.