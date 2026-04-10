Kurz vor Ostern wurde das Riesenrad am Hansa-Parkplatz in Rothenburg ob der Tauber aufgebaut, doch die Freude darüber währte nur kurz. Seit einigen Tagen steht die Touristenattraktion still. Der Grund: Ein Anwohner hat offenbar juristische Schritte eingeleitet, weil der Betreiber beim Aufbau die Abstandsregeln nicht eingehalten haben soll. Das Verwaltungsgericht Ansbach hat die Stadt Rothenburg ob der Tauber verpflichtet, den Betrieb des Fahrgeschäfts vorläufig einzustellen. Die Stadt hofft jetzt, dass Riesenrad-Betreiber und Anwohner sich einigen können und der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.