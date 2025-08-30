Eine sprühende Fontäne unweit des Stuttgarter Weindorfs hat am Freitagabend Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Mann an der Ecke Münz- und Sporerstraße einen Wasserhydranten beschädigt. Der Mann hatte laut Zeugen mehrere sogenannte „Bocksprünge“ über den Hydranten gemacht und diesen dabei aus der Verankerung gelockert. Als er dann noch mehrfach dagegentrat, löste sich dieser vollständig und eine Wasserfontäne schoss in die Höhe, teilte die Polizei mit.