Die Staatsanwaltschaft des Los Angeles County hat Nick Reiner wegen zweifachen Mordes ersten Grades im Zusammenhang mit der Tötung seiner Eltern, dem Regisseur Rob Reiner und Michele Singer Reiner, angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht dem 32-Jährigen laut Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung oder möglicherweise die Todesstrafe. „Ich bin hier, um bekannt zu geben, dass unser Büro Anklage gegen Nick Reiner erheben wird, der beschuldigt wird, seine Eltern getötet zu haben“, sagte Hochman. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zwei Fälle von Mord ersten Grades mit der besonderen Umstände der mehrfachen Tötung vor, sowie den Einsatz eines Messers. Hochman erklärte, dass noch keine Entscheidung darüber getroffen wurde, ob die Todesstrafe angestrebt wird. Rob Reiner wurde durch die Sitcom „All in the Family“ berühmt und führte Regie bei mehreren bekannten Filmen der 1980er Jahre, darunter „This Is Spinal Tap“ und „A Few Good Men“. Reiner führte auch Regie bei dem 2016 erschienenen Film „Being Charlie“, an dem sein Sohn Nick mitgeschrieben hatte und der lose auf seinem Kampf gegen die Heroinsucht basierte. Nick erzählte dem Magazin „People“ im Jahr 2016, dass er mit 15 Jahren eine Entzugsklinik aufsuchte und später viele weitere Rehabilitationszentren durchlief. Außerdem erlebte er Obdachlosigkeit in Maine, New Jersey und Texas.