Russell Brand hat auf „nicht schuldig“ plädiert, was die Anklagepunkte Vergewaltigung, unsittliche Körperverletzung, Vergewaltigung durch den Mund und sexuelle Nötigung betrifft. Brand erschien vor dem Southwark Crown Court und sprach nur, um seinen Namen zu bestätigen und sich nicht schuldig zu bekennen. Der 49-jährige Komiker aus Buckinghamshire sieht sich mit fünf Anklagen konfrontiert, die vier Frauen betreffen und sich auf angebliche Vorfälle zwischen 1999 und 2005 beziehen. Brand wird vorgeworfen, die Frauen gewaltsam berührt zu haben, unter anderem indem er eine von ihnen in eine Männertoilette gezerrt und einer anderen Frau an die Brüste gefasst hat. Bei einer früheren Anhörung war Brand anwesend, als Einzelheiten zu den Vorwürfen, er habe eine Frau während einer politischen Konferenz der Labour Party in einem Hotelzimmer vergewaltigt, bekannt wurden. Die Anschuldigungen wurden nach einer Untersuchung von Channel 4 und der Sunday Times erhoben, bei der sich mehrere Frauen gemeldet hatten. Brand hat jegliches Fehlverhalten abgestritten. In einem Beitrag auf X schrieb er, er begrüße „die Gelegenheit, meine Unschuld“ vor Gericht zu beweisen.