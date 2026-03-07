Die Mitglieder von SAG-AFTRA haben mit 98,23% für eine Streikberechtigung gegen die Videospielindustrie gestimmt. Dieses Ergebnis garantiert keine Arbeitsniederlegung, sondern gibt den Verhandlungsführern der Gewerkschaft die Möglichkeit, für ein neues Interactive Media Agreement zu streiken. "Es ist an der Zeit, dass die Videospielfirmen aufhören, Spielchen zu spielen, und sich ernsthaft um eine Einigung über diesen Vertrag bemühen", sagte SAG-AFTRA-Präsidentin Fran Drescher. Sie erklärte auch, dass diese Streiks darauf abzielen werden, "unseren Darstellern eine Vereinbarung zu geben, die das Spielen von Videospielen als eine lebensfähige Karriere erhält". Die Verhandlungen für Entwickler von Videospielen, darunter Synchronsprecher, Motion-Capturer und Stuntleute, laufen bereits seit fast einem Jahr. An den Verhandlungen sind Mitarbeiter verschiedener Unternehmen beteiligt, darunter Activision Production Inc., Blindlight LLC und Disney Character Voices Inc.