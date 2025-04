Schießerei an High School in Dallas: Vier Schüler verletzt – Verdächtiger noch flüchtig

Bei einer Schießerei an der Wilmer-Hutchins High School in Dallas sind am Dienstag vier Schüler verletzt worden. Die Polizei im US-Bundesstaat Texas ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, der Verdächtige ist noch flüchtig.