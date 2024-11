Schießerei an Universität in Alabama: Mindestens ein Toter, 16 Verletzte

An der Tuskegee Universität in Alabama ist es am Sonntag zu einer Schießerei gekommen. Ein 18-Jähriger kam dabei ums Leben, 16 weitere Personen wurden verletzt. Die Ermittlungen laufen. Die Tuskegee University ist eine der bekanntesten historischen afroamerikanischen Universitäten in den USA.