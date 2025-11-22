Unser Urteil der Woche: Was passiert, wenn ein Schützenverein direkt neben einem Acker schießt – und der Landwirt sich durch mögliche Abpraller bedroht fühlt? In Mainz musste ein Gericht genau das bewerten: Ist der Schießstand sicher oder besteht doch Lebensgefahr bei der Feldarbeit? Sachverständige untersuchten Gelände, Bäume und Kugelfänge akribisch. Das Urteil fiel eindeutig – aber nicht ohne Konsequenzen für den Verein.