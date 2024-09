Schnäppchenjäger aufgepasst: Am Wochenende Trempelmarkt in Nürnberg

Schnäppchenjäger aufgepasst! Am Wochenende findet auch wieder der Trempelmarkt in Nürnberg statt. Rund 600 Händler-Plätze gibt es in der gesamten Altstadt. Dort finden Schnäppchenjäger Antiquitäten, Raritäten und auch einfach “Graffl”.