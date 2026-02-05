Vor etwas über einer Woche hat es so viel geschneit wie schon seit langem nicht mehr. Der Schnee ist mittlerweile fast weggeschmolzen, die verursachten Schäden in der Natur werden dafür immer sichtbarer. Wegen Ästen, die wegbrechen können, mussten Friedhöfe und Parks teilweise gesperrt werden. In Erlangen zum Beispiel sind erst seit heute alle Straßensperren wieder aufgehoben worden. Und in Nürnbergs Wäldern sind noch so einige Spuren sichtbar.