Ein lebloses Kleinkind wurde am Mittwochnachmittag in einem Auto in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) gefunden. Sofort alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt leiteten Reanimationsmaßnahmen ein, konnten dem 20 Monate alten Mädchen allerdings nicht mehr helfen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 44 Jahre alte Mutter ihr knapp zwei Jahre altes Kind im Fahrzeug in der Richard-Kapphan-Straße vergessen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung gegen sie, sagte eine Sprecherin der Behörde in Stuttgart.