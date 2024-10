In Lindau findet ein Jogger am frühen Dienstagmorgen eine Leiche. Der Lindenhofpark ist abgesperrt - die Kripo ermittelt. Schrecklicher Fund am Dienstagmorgen in Lindau: Ein Zeuge hat eine Frauenleiche entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die tote Frau im Lindenhofpark gefunden. Die Polizei kann ein Tötungsdelikt aktuell noch nicht sicher ausschließen. Erhängt an Brücke gefunden Nach Angaben der Polizeisprecherin ist die Identität der leblosen Frau mittlerweile geklärt. Sie soll 29 Jahre alt sein. Ein Jogger habe die Frau erhängt an einer Brücke in dem am Bodenseeufer gelegenen Park gefunden. In der Nähe des Tatorts soll zudem ein Blumenstrauß gefunden worden sein. Die Polizei prüft, ob dieser im Zusammenhang mit der gefundenen Toten steht. Leiche in Lindau gefunden - Polizei mit Großaufgebot vor Ort Derzeit befragt die Polizei etwaige Zeugen - der Tatort ist abgesperrt. Aktuell können deshalb keine Fußgänger oder Fahrradfahrer in den Lindenhofpark. Wie Polizeisprecher Hämmerle gegenüber der Allgäuer Zeitung mitteilt, ermittle die Polizei aktuell in alle Richtungen. Ein Tötungsdelikt ist aktuell noch nicht auszuschließen. Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot vor Ort und sucht mit zahlreichen Kräften aktuell den Linfenhofpark nach möglichen Spuren ab. Das ist der Lindenhofpark Der Lindenhofpark ist eine große Parkanlage am Lindauer Villenufer. Ein wohlhabender Lindauer Geschäftsmann hat sich im 19 Jahrhundert dort eine herrschaftliche Villa - die Villa Lindenhof. Diese wurde eingebettet in eine 7,5 Hektar großen Park der auch einige weitere Bauwerke, wie das Dienstbotenhaus, das Seeschlössle, das Gärtnerhaus und mehr, beherbergt. Der Park befindet sich seit 1956 im Besitz der Stadt Lindau und ist öffentlich zugänglich.