Hohe Ausgaben und wenig Einnahmen: Die wirtschaftliche Lage vieler Krankenhäuser ist angespannt. Allein im vergangenen Jahr mussten laut Angaben des Deutschen Ärzteblatts mindestens 24 Krankenhäuser in Deutschland Insolvenz anmelden. So auch kürzlich in Schwabach. Ohne einen neuen Träger wird es zukünftig ein Krankenhaus weniger in der Region geben.