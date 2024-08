In der zweiten Nacht in Folge hat Russland den größten Teil der Ukraine mit massiven Luftangriffen ins Visier genommen. Ziel war vor allem die Energieinfrastruktur. Insgesamt kamen mindestens neun Menschen ums Leben, es gab Dutzende Verletzte. Es war einer der größten russischen Angriffe seit Beginn der Invasion. Wolodymyr Selenskyj zufolge hat Kiew dagegen die Kontrolle in der Region Kursk ausgeweitet.