Selbstfahrende Autos brennen: Eskalation bei Protesten in Los Angeles

Nach zunächst friedlichen Protesten gegen Präsident Trumps Einwanderungskontrollen in Los Angeles ist am Sonntag die Lage eskaliert. Trump entsandte Truppen der Nationalgarde, es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, Festnahmen und Sachbeschädigungen. Mehrere selbstfahrende Autos von Waymo wurden beschädigt und in Brand gesetzt.