Selenskyj besucht verwundete Soldaten im Militärkrankenhaus in Charkiw

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte am Montag ein Militärkrankenhaus in Charkiw. Dort traf er verletzte Soldaten und verlieh Medaillen an Dienstpersonal und medizinisches Personal.