Selenskyj: Ukrainische Soldaten sind in russischer Region Belgorod

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge sind ukrainische Soldaten in der russischen Grenzregion Belgorod im Einsatz. In der an Belgorod angrenzenden russischen Region Kursk hält die Ukraine seit vergangenem August Gebiete besetzt.