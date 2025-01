Sessellift abgestürzt: Mindestens 30 Verletzte in Skiort in den Pyrenäen

In einem spanischen Skigebiet in den Pyrenäen ist am Samstag ein Sessellift verunglückt. Mindestens 30 Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die Umlenkrolle an der Bergstation hatte sich offenbar aus der Verankerung gelöst.