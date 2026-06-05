Plötzlich ist da ein Loch in der Straße: Kurz vor Pfingsten ist in einer Wohnstraße in Korntal ein kreisrundes und etwa 1,60 Meter tiefes Loch im Asphalt aufgetaucht. Seitdem hat das Tiefbauamt der Stadt nicht nur festgestellt, dass der Hohlraum unter dem Asphalt noch größer ist als angenommen – inzwischen ist sogar wenige Meter weiter ein zweites Loch aufgetaucht. Grund für die Dolinen ist ein Mineral: Denn unter der Straße gibt es sogenannten Gipskeuper, der sich bei Kontakt mit Wasser auflöst, weggeschwemmt wird und Hohlräume hinterlässt, die eben sogar Asphalt einstürzen lassen können.