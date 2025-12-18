Der Werkausschuss des Servicebetriebs Öffentlicher Raum – kurz SÖR – hat den Ausbau des Frankenschnellwegs beschlossen. Zwischen den Anschlussstellen Nürnberg/Fürth und Nürnberg Westring sind unter anderem der Ersatzneubau der Brücke in der Sigmundstraße sowie der Bau bis zu acht Meter hoher Lärmschutzwände beidseitig des Frankenschnellwegs geplant.
Ereignisse & Zeitgeschehen SÖR beschließt den Ausbau des Frankenschnellwegs: Baubeginn für das Millionenprojekt im Herbst 2026
18.12.2025 - 15:34 Uhr