Sofortmaßnahmen verabschiedet: Im Kampf gegen Blaualgen am Altmühlsee

In den letzten Jahren haben immer wieder Blaualgen dafür gesorgt, dass das Baden im Altmühlsee verboten war. Ärgerlich für die Besucherinnen und Besucher und ein wirtschaftliches Problem für Gastronomie und Einzelhandel vor Ort. Jetzt sollen Maßnahmen ergriffen werden, um das Problem in Zukunft in den Griff zu bekommen.