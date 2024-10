Der Bezirksstaatsanwalt von LA County hat empfohlen, dass Erik und Lyle Menendez, die 1989 für die Ermordung ihrer Eltern verurteilt wurden, von einem Richter erneut verurteilt und auf Bewährung entlassen werden sollten. In der jüngsten Netflix-Verfilmung wurde das Motiv von Erik und Lyle Menendez für die Ermordung ihrer Eltern untersucht, die 13 Mal beim Fernsehen erschossen wurden. Am 20. August 1989 meldeten die Menendez-Brüder, 18 und 21 Jahre alt, dass sie ihre Eltern tot zu Hause vorfanden. Beide Brüder verbüßen derzeit in Kalifornien eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung. Die Staatsanwaltschaft stellte die Brüder als kaltherzig und von Habgier getrieben dar und behauptete, ihre Taten seien durch den Wunsch motiviert gewesen, unkontrollierten Zugang zum 14-Millionen-Dollar-Erbe ihrer Eltern zu erhalten. Die Verteidiger argumentierten, dass die Brüder Opfer von sexuellem, emotionalem und körperlichem Missbrauch durch ihren Vater, Jose Menendez, waren und ihre Mutter, Kitty, dies angeblich duldete. Der oberste Staatsanwalt von LA County, George Gascón, gab bekannt, dass neue Beweise in dem Fall eine Überprüfung der lebenslangen Haftstrafen rechtfertigen. „Ich glaube, dass die Brüder in ihrem Elternhaus einer enormen Störung und Belästigung ausgesetzt waren... Ich glaube, dass sie ihre Schuld gegenüber der Gesellschaft beglichen haben“, sagte Gascón. Gascóns Entscheidung folgt auf neue Beweise, die die Behauptungen der Angeklagten über sexuellen Missbrauch untermauern. Einer davon ist ein Brief von Erik Menendez aus dem Jahr 1988, in dem der Missbrauch durch seinen Vater detailliert beschrieben wird. Ein ehemaliges minderjähriges Mitglied der Band Menudo aus den 1980er Jahren hat ebenfalls behauptet, dass Jose Menendez, damals ein RCA-Manager, ihn während eines Besuchs in Menendez' Haus unter Drogen gesetzt und vergewaltigt hat. Die Behörden wollen in den nächsten 30-45 Tagen eine Anhörung ansetzen, bei der ein Richter die Argumente für ihre Freilassung hören wird. Erik und Lyle könnten ebenfalls anwesend sein. Wenn die Empfehlung vom Richter angenommen wird, besteht nach kalifornischem Recht und aufgrund des Alters der Brüder zum Zeitpunkt der Verbrechen die Möglichkeit einer Bewährung. Der Bruder von Kitty Menendez, Milton Andersen, hat den Staatsanwalt dafür kritisiert, mit dem Fall „Politik zu machen“, nachdem er „den unvorstellbaren Verlust seiner Schwester erlitten hat“. Gascón hat bestritten, dass seine Entscheidung durch den in 12 Tagen stattfindenden Wahltag beeinflusst wurde, an dem er sich einer harten Wiederwahl stellen muss und in einigen Umfragen um 30 Punkte zurückliegt. Der Staatsanwalt versicherte, dass seine Erklärung nicht politisch sei und dass sie schon seit langem geplant war. Die Strafverteidigerin Neama Rahmani bezeichnete es als „einen perfekten Sturm aus PR und Politik“, nachdem die Netflix-Serie über den Fall der Brüder an Popularität gewonnen hatte.