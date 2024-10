Der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, George Gascón, hat erklärt, dass sein Büro den Fall der Brüder Lyle und Erik Menendez überprüft, die 1989 ihre Eltern ermordet haben und zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Während des ersten Prozesses 1993 argumentierten ihre Anwälte, dass die Brüder jahrelang von ihrem Vater, José Menendez, sexuell missbraucht worden waren, dessen Taten von ihrer Mutter Kitty ermöglicht wurden. Die Staatsanwälte stellten die Brüder als kaltherzig und von Habgier getrieben dar und behaupteten, ihre Handlungen seien durch den Wunsch motiviert gewesen, unkontrollierten Zugang zum 14-Millionen-Dollar-Anwesen ihrer Eltern zu erhalten. Der erste Prozess wurde im Fernsehen übertragen, endete jedoch mit einem Fehlurteil. In der zweiten Verhandlung beschränkte der Richter die Zeugenaussagen über die Erziehung von Jose Menendez und verbot Kameras im Gerichtssaal. Der Richter entschied auch, dass die „Missbrauchsausrede“ nicht als Verteidigung verwendet werden kann, was den Geschworenen nur die Möglichkeit gab, die Brüder zu lebenslanger Haft zu verurteilen oder sie ganz freizusprechen. Die Brüder wurden des Mordes ersten Grades für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sie sind derzeit in der Richard J. Donovan Correctional Facility in Kalifornien inhaftiert. Nach der kürzlichen Veröffentlichung des Netflix-Films „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ hat das Interesse an dem Fall zugenommen, was dazu führte, dass Gascón viele Anrufe in seinem Büro erhielt, in denen der Fall diskutiert wurde. „Es ist wichtig zu erkennen, dass sowohl Männer als auch Frauen Opfer von sexuellem Missbrauch werden können... Wir haben eine moralische und ethische Verpflichtung, das zu überprüfen, was uns vorgelegt wird“, sagte Gascón in einer Erklärung. Inzwischen sind neue Beweise aufgetaucht, die die Missbrauchsvorwürfe untermauern. Ein Buch des Journalisten Robert Rand enthüllte einen Brief, den Erik im Alter von 17 Jahren geschrieben hatte und in dem er den sexuellen Missbrauch durch seinen Vater schilderte. Eine Doku-Serie von Peacock aus dem Jahr 2023 enthüllte neue Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den Hollywood-Manager José durch ein ehemaliges Mitglied der puertoricanischen Boyband Menudo. Die Anwälte der Brüder argumentieren, dass sich im Jahr 2024 das Verständnis von sexuellem Missbrauch weiterentwickelt hat. Die Anwältin von Erik aus dem Jahr 1993, Leslie Abramson, wies darauf hin, dass das Bewusstsein für sexuelle Übergriffe gegen Männer zu dieser Zeit noch sehr gering war. Kim Kardashian, die die Brüder kürzlich im Gefängnis besuchte, beschrieb sie als „gütig“ und sagte: „Damals gab es nur begrenzte Ressourcen für Opfer sexuellen Missbrauchs, insbesondere für Jungen.“ 24 Familienmitglieder von José und Kitty haben eine Neuverhandlung des Strafmaßes gefordert, da eine fortgesetzte Inhaftierung keinen rehabilitierenden Zweck erfüllt. Kittys Bruder, Milton Andersen, ist jedoch anderer Meinung.