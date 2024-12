Am Sonntag ist der vierte Advent, also so langsam höchste Zeit in Weihnachtsstimmung zu kommen. Im Stadion in Hannover (Niedersachsen) sollte das am Mittwoch kein Problem gewesen sein. Beim Stadionsingen kamen 20.000 Menschen in der Landeshauptstadt zusammen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen.