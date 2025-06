Die Starköchin und beliebte Food Network-Persönlichkeit Anne Burrell ist im Alter von 55 Jahren in ihrem Haus in New York gestorben, wie der Sender mitteilte. Burrell wurde als stellvertretende Küchenchefin bei „Iron Chef America“ berühmt und wurde später Gastgeberin von „Secrets of a Restaurant Chef“ und „Worst Cooks in America“. Als Absolventin des Canisius College und des Culinary Institute of America absolvierte sie eine Ausbildung in Italien und arbeitete in renommierten Restaurants in Manhattan, bevor sie sich dem Fernsehen zuwandte. Ihre Serien brachten ihr mehrere Emmy-Nominierungen ein, und sie ist Autorin von zwei beliebten Kochbüchern. Zuletzt trat Burrell bei „House of Knives“ auf, einem multikulturellen Kochwettbewerb. Sie hinterlässt ihre Mutter, ihre Schwester, ihren Ehemann Stuart Claxton und ihren Stiefsohn Javier. Ihre Familie erinnert sich an sie als eine strahlende Kraft, die Millionen von Menschen Freude brachte.