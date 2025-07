Ab 2027 sollen sie an den Start gehen - die neuen Modelle der Stuttgarter Stadtbahnen. In den Katakomben der SSB-Zentrale in Möhringen steht ein 1:1-Modell der geplanten neuen Stadtbahngeneration aus Metall und Holz – gefertigt von den SSB-Mitarbeitern. Projektleitern Kirsten Krüger klärt über Neuheiten auf.