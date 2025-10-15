„Stuttgart schäm dich!“ - dieser Schriftzug sowie viele weitere prangen am Mittwoch in der Klett-Passage im Stuttgarter Hauptbahnhof. Mit den Schmierereien hat wohl jemand seinem Ärger über die Materialfetzen, die von der Decke beim Abgang zur S-Bahn herunterhängen, Luft gemacht. Die Deutsche Bahn kenne das Problem bereits und auch den Grund: Nistende Tiere. Diese sollen nun durch Fachleute umgesiedelt werden.