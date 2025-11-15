Ein Teil des Stuttgarter Schlossplatzes hat sich am Samstagabend in ein Lichtermeer aus Kerzen verwandelt. Die Aktion „Eine Million Sterne“ der Caritas soll auf Menschen in Not aufmerksam machen. Jedes Licht steht dabei symbolisch für einen notleidenden Menschen. Mit der Spendenaktion wird unter anderem die Hilfe für wohnungslose Menschen in Stuttgart unterstützt. Laut Organisatoren gibt es die Solidaritätsaktion hier seit 18 Jahren. Sie findet bundesweit in rund 80 Städten statt. Passanten waren eingeladen, selbst eine Kerze aufzustellen. Musik: artlist.io/ Roy Dahan - Prayer