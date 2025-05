SUV rast in Flughafen-Eingang: Zwei Tote und mehrere Verletze in Manila

Am Sonntagmorgen ist ein SUV in die Eingangshalle des Flughafens von Manila gefahren. Ein vierjähriges Mädchen und ein Mann kamen ums Leben, drei weitere Personen wurden verletzt. Der Fahrer befindet sich in Polizeigewahrsam.