Tag der Organspende: Über 8.000 Organe in Deutschland benötigt

Die Bereitschaft zur Organspende ist in Deutschland viel geringer als der Bedarf an Organen. Aktuell werden hierzulande über 8.000 Organe benötigt. Am Samstag ist Tag der Organspende. Dieser dient dazu auf das lebensrettende Thema aufmerksam zu machen.