Der „Tarzan“-Darsteller Ron Ely ist im Alter von 86 Jahren verstorben, wie seine Tochter Kirsten Casale Ely bestätigte. Kirsty schrieb einen Tribut an ihren verstorbenen Vater in einem Post auf Instagram. Dort schrieb sie: „Die Welt hat einen der größten Männer verloren, den sie je gekannt hat - und ich habe meinen Vater verloren.“ Die Serie „Tarzan“ wurde von 1966 bis 1968 auf NBC ausgestrahlt, während derer sich Ron Ely Berichten zufolge mehrere Knochen brach und von Tieren angegriffen wurde, während er seine eigenen Stunts ausführte. Der in Texas geborene Schauspieler zog sich 2001 aus Hollywood zurück und wurde Schriftsteller, der zwei Kriminalromane veröffentlichte. In den 1980er Jahren spielte Ely in mehreren erfolgreichen Fernsehserien mit, darunter „The Love Boat“ und „Wonder Woman“ an der Seite von Lynda Carter. Elys zweite Ehefrau, Valerie Lundeen, wurde 2019 in ihrem Haus in Kalifornien von ihrem Sohn Cameron auf tragische Weise erstochen. Cameron Ely wurde noch am Tatort erschossen, nachdem die herbeigerufenen Beamten ihn als gefährliche Bedrohung eingestuft hatten. Der Schauspieler reichte eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen die Polizei ein, doch der Richter entschied, dass die Beamten in Selbstverteidigung gehandelt hatten.