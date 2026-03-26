Die Frau, die beschuldigt wird, 20 Schüsse auf Rihannas Haus in Beverly Hills abgegeben zu haben, hat sich vor Gericht durch ihren Pflichtverteidiger für nicht schuldig erklärt. Ivanna Lisette Ortiz wird versuchter Mord, zehnfache Körperverletzung mit einer halbautomatischen Schusswaffe und dreifaches Schießen auf ein bewohntes Gebäude vorgeworfen. Staatsanwalt Alexander Bott sprach sich gegen eine Senkung der Kaution für Ortiz aus und bezeichnete den Vorfall als „extrem gefährliches, vorsätzliches Schießen in bewohnte Häuser“. Er sagte: „Die Angeklagte fuhr zum Haus des Opfers, positionierte ihr Fahrzeug und feuerte etwa 20 Schüsse in ein Haus ab, in dem sich mehrere Erwachsene und Kinder aufhielten.“ Bott erklärte, dies sei „kalkuliertes Handeln“ gewesen, und merkte an, dass Ortiz ein geladenes Gewehr, Munition und eine Perücke als Verkleidung mitgebracht habe. Er warnte, Ortiz habe „die Bereitschaft gezeigt, ein Hochleistungsgewehr in einem Wohngebiet einzusetzen“, und sagte, dies „hätte leicht zu mehreren Tötungsdelikten führen können“. Am Ende der Verhandlung ordnete Richterin Theresa McGonigle die erneute Inhaftierung von Ortiz an; die Kaution bleibt bei 1,875 Millionen US-Dollar. Rihanna, ihre Mutter, ihr Partner A$AP Rocky und deren Kinder befanden sich zum Zeitpunkt der Schießerei im Haus, es wurde jedoch niemand verletzt. Ortiz, eine staatlich anerkannte Logopädin, durfte während des Verfahrens nicht praktizieren, nachdem ein Vertreter der zuständigen Behörde eine gerichtliche Suspendierung ihrer Approbation beantragt hatte.