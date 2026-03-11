Eine Frau aus Florida wurde laut der Los Angeles Times im Zusammenhang mit der Schießerei in Rihannas Haus in Beverly Hills angeklagt. Die 35-jährige Ivanna Lisette Ortiz wird unter anderem wegen versuchten Mordes, neunfacher schwerer Körperverletzung mit einer Schusswaffe und mehrerer Schießdelikte angeklagt. Zusätzlich wird ihr dreifaches Schießen auf ein bewohntes Fahrzeug oder Gebäude vorgeworfen. Ortiz hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert; ihre Anklageverlesung ist für den 26. März angesetzt. Die Los Angeles Times berichtet, Ortiz habe mit einem Gewehr vom Typ AR-15 mehrere Schüsse aus ihrem Auto abgegeben, wobei einer die Wand von Rihannas Villa durchschlug. Die Behörden gaben an, das Fahrzeug sei anschließend weggefahren und später von einem Polizeihubschrauber auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums gesichtet worden. Die Polizei nahm die Verdächtige etwa 30 Minuten später fest. „Bei der Anhaltung und Festnahme der Verdächtigen durchsuchten die Beamten das Fahrzeug und fanden ein Sturmgewehr sowie sieben Patronenhülsen“, sagte ein Sprecher des LAPD gegenüber der Los Angeles Times. Rihanna, ihr Partner A$AP Rocky und ihre Kinder befanden sich während der Schießerei zu Hause, aber niemand wurde verletzt. Das Motiv ist weiterhin unklar. Laut dem Sheriffbüro von Los Angeles County ist Ortiz eine Logopädin aus Orlando, die bereits wegen fahrlässigen Fahrens und häuslicher Gewalt verhaftet wurde.