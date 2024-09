Teenager erschießt vier Menschen an US-Schule in Winder, Georgia | Täter wohl polizeibekannt

Bei einem Schusswaffenangriff an der Apalachee-High-School im Bundesstaat Georgia wurden am Mittwoch vier Menschen getötet und neun weitere verletzt. Bei dem mutmaßlichen Schützen handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 14-jährigen Schüler der High School, der festgenommen wurde. Dem FBI zufolge hatte der Jugendliche bereits vor mehr als einem Jahr mit einer solchen Tat gedroht. Bei den vier Getöteten handele es sich um zwei Schüler und zwei Lehrer, erklärten die Ermittelnden. Neun weitere Menschen wurden bei der Attacke in der Stadt Winder nahe Atlanta verletzt. Ihr Zustand sei nicht lebensbedrohlich.