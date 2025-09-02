Ein deutsches Gericht hat einen 16-jährigen Jungen wegen seiner Beteiligung an der Planung eines Terroranschlags auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien im August 2024 verurteilt. Der Teenager, der aufgrund der Datenschutzgesetze nur als „Mohammad A.“ identifiziert wurde, erhielt nach dem Jugendstrafrecht eine 18-monatige Bewährungsstrafe. Den Behörden zufolge unterstützte der syrische Staatsbürger den Hauptverdächtigen durch die Übersetzung extremistischer Materialien, darunter Anleitungen zum Bau von Bomben und ein Treueeid gegenüber dem Islamischen Staat. Die Ermittler gaben bekannt, dass die Verdächtigen vorhatten, Fans außerhalb des Ernst-Happel-Stadions anzugreifen, um „so viele Menschen wie möglich zu töten“. Der österreichische Verdächtige soll Chemikalien von seinem Arbeitsplatz gestohlen haben, um Sprengstoff herzustellen, und geplant haben, mit Messern und Macheten bewaffnet in die Menschenmenge zu fahren. Ein dritter Verdächtiger, ein 17-Jähriger, der bei einem Unternehmen beschäftigt war, das Dienstleistungen für die Veranstaltungsstätte erbrachte, wurde ebenfalls festgenommen, nachdem die Polizei in seiner Wohnung Propagandamaterial von ISIS und Al-Qaida gefunden hatte. Der Prozess gegen „Mohammad A.“ war aufgrund seines Alters unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber er soll ein vollständiges Geständnis abgelegt haben. Swift sagte wegen der Drohungen drei Konzerte in Wien ab und beschrieb die Erfahrung später als „verheerend“. Sie dankte den Behörden dafür, dass sie eine Tragödie verhindert hatten, und lobte die Fans für ihre Widerstandsfähigkeit und Zusammengehörigkeit.