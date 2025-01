Termin steht fest: Parkhaus am Großparkplatz Erlangen wird abgerissen

In Erlangen startet am 5. Februar der Abriss des maroden Parkhauses am Großparkplatz. Das Gebäude aus den 70er Jahren ist nicht mehr sanierungsfähig. Während der Bauarbeiten entfallen rund 215 Parkplätze auf dem Parkfeld P4.