Tesla Cybertruck explodiert vor Trump Hotel in Las Vegas – Terrorverdacht

Ein Tesla Cybertruck ist am 1. Januar vor dem Trump International Hotel in Las Vegas explodiert. In dem Fahrzeug befanden sich Benzinkanister und Feuerwerkskörper, die Person im Fahrzeug kam ums Leben. Möglicherweise handelt es sich um einen terroristischen Anschlag.