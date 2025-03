Todesfahrt in Mannheim: Das ist über den Täter bekannt

Am Rosenmontag (3.3.2025) rast ein Mann in der Mannheimer Innenstadt in eine Menschenmenge. Es gibt zwei Tote und mehrere Verletzte. Die Tat soll nicht politisch oder religiös motiviert gewesen sein, es gibt Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Tatverdächtigen.