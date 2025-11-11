Ein offizieller Obduktionsbericht des Gerichtsmediziners von Morris County im US-Bundesstaat New Jersey hat die Todesursache des KISS-Gitarristen Ace Frehley bekanntgegeben. Dem Bericht zufolge starb Frehley an stumpfer Gewalteinwirkung auf den Kopf, verursacht durch einen Sturz in seinem Heimstudio. Der Tod wurde als Unfall eingestuft. Ein CT ergab mehrere Schädelbrüche, Prellungen, Blutergüsse und Einblutungen ins Gehirn, die auf eine schwere Kopfverletzung zurückzuführen waren. Zusätzliche Blutergüsse wurden an Hüfte, Oberschenkel und Bauch festgestellt. Außerdem vermerkte der Bericht, dass Frehley einen Schlaganfall erlitten hatte. Frehley starb am 16. Oktober, nachdem seine Familie beschlossen hatte, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen. Zuvor war eine Hemikraniektomie, ein Eingriff zur Druckentlastung des Gehirns, erfolglos geblieben. Der Gitarrist war Mitbegründer der Band KISS im Jahr 1973, verließ sie jedoch 1982 wegen Drogenproblemen und Konflikten mit Gene Simmons und Paul Stanley. „Niemand kann Aces Vermächtnis antasten“, schrieb Simmons nach Frehleys Tod. „Ich weiß, dass er die Fans geliebt hat. Ace war ein ewiger Rock-Soldat. Möge sein Vermächtnis noch lange weiterleben!“ Frehley schloss sich der Band für ihre Reunion-Tour 1996 erneut an, verließ sie jedoch 2002 wieder. KISS soll in diesem Jahr bei den Kennedy Center Honors geehrt werden – einer Veranstaltung, an der Frehley ursprünglich teilnehmen sollte.