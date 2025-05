Tödlicher Autounfall in Stuttgart: Hunderte Gedenken der Opfer

Nach dem furchtbaren Autounfall am Olgaeck bei dem am Freitag, den 02.05.2025, eine Frau getötet und sieben weitere Menschen verletzt worden waren, haben sich mehrere Hundert Demonstrierende für einen Gedenkmarsch in der Stuttgarter Innenstadt versammelt. Vom Karlsplatz aus lief die Demonstration bis zum Olgaeck. Anschließend schwiegen die Teilnehmenden für acht Minuten – eine Minute für jedes Opfer.