Am Sonntagnachmittag verunglückte am Flughafen Stuttgart eine einmotorige Propellermaschine. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 77-jähriger Cessna-Pilot mit seinem 70-jährigen Passagier bei schlechter Witterung und dichtem Nebel gegen 16.20 Uhr auf dem Flughafen in Stuttgart landen. Aus noch ungeklärter Ursache durchbrach das Leichtflugzeug bei der Landung den Zaun am Landekopf Ost.