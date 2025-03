Trainingsmanöver in Litauen: Suche nach vier vermissten US-Soldaten dauert an

Seit Tagen wird nach vier US-Soldaten gesucht, die am Dienstagnachmittag bei einer Übung in Litauen verschwunden sind. Der Panzer konnte am Mittwoch ausfindig gemacht werden, doch die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig. Das 70 Tonnen schwere Fahrzeug liegt unter etwa fünf Meter schlammigem Wasser. Spezialbagger und Bergungsgeräte sind im Einsatz. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sprach den Angehörigen der Soldaten sein Mitgefühl aus.