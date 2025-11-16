Am Sonntag haben der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und der Verkehrsclub Deutschland zu einer Trauerradtour aufgerufen. Anlass war der weltweite Gedenktag für Straßenverkehrsopfer. Gemeinsam mit dem ADFC Esslingen wurde als Mahnmal ein weißes Fahrrad an der Straße aufgestellt, an der vor einem Jahr ein 32-jähriger Fahrradfahrer ums Leben kam. Der Fahrradfahrer hatte die Landesstraße mit seinem E-Bike überqueren wollen, als er mit einem 19 Jahre alten Motorradfahrer kollidierte. Beide wurden schwer verletzt, der Radfahrer starb später im Krankenhaus. Der ADFC kritisiert, dass die Stelle noch immer lebensgefährlich sei und fordert eine Geschwindigkeitsbegrenzung.