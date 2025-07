Türkei in Flammen: Drohnenaufnahmen zeigen riesige Feuerwand

In der Türkei kämpft die Feuerwehr weiterhin gegen vier große Waldbrände. In Bursa, der viertgrößten Stadt des Landes, breiten sich gleich zwei Feuer unkontrolliert aus. Bei den nur schleppend vorangehenden Löscharbeiten sind bereits drei Menschen ums Leben gekommen. Die Kritik an der Regierung wird unterdessen immer lauter.