Bei massiven Angriffen auf die Ukraine hat Russland in der Nacht zu Montag das Höhlenkloster in Kiew in Brand gesetzt, das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Das Oberhaupt der Ukrainischen Orthodoxen Kirche sprach von einem „weiteren Verbrechen gegen die Menschheit“. Mindestens neun Menschen wurden getötet, fünf davon in Charkiw, wo Rettungskräfte bei Löscharbeiten angegriffen wurden.